¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¡¡Ä¹Ìî¤Î°úÂà¤ËËÜ¿´ÅÇÏª¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ºäËÜ¡£µ×¡¹¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ä¹Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Ã£Ó¤ÇºÇ¸å¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡Ä¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡££´ºÐ¾å¤ÎÀèÇÚ¤À¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò·Ð¤ÆºäËÜ¤Î£³Ç¯¸å¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¡£ºäËÜ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£°Ç¯¡¢Ä¹Ìî¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¡Ö¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¡×¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡££±£²Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï£³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÄ¹Ìî¤Î£±£·£³°ÂÂÇ¤ËÊÂ¤Ó¡¢ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿°ÂÂÇ¾Þ¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÄÉ¤Ã¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡£¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¹ç¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¡£ËÍ¤ÏÆ±¤¸»þÂå¤ËÆ±¤¸¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÌîµå¤Ç¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¤¹¤²¤¨¤³¤Î¿Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÄ¹Ìî¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¸¶µð¿Í¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿£ÇÀï»Î¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½Ìò¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤ÏºäËÜ¤¿¤À£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ¹Ìî¤¬¡Ë°úÂà²ñ¸«¤Ç¡ØÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ëÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£º£¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¼ä¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆºäËÜ¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¤¤·¡£³èÌö¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸åÇÚ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£