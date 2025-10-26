【パルマ（イタリア）２５日＝倉石千種】イタリア１部で２５日、パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶はホームのコモ戦にフル出場した。試合は０―０で引き分けた。

＊ ＊ ＊

鈴木は２試合連続のクリーンシートをマークし、攻撃面でも飛距離と正確性を併せ持つロングパスで起点となった。「いい守備がチーム全体として出来ていた。今日は本当にディフェンス陣の頑張りが良かったなと思います」と仲間に感謝を示し「結構大きなチャンスをつくれていた。自分の武器を生かしながらプレーできたかなと思います」と自身を起点とした攻撃面でも手応えを示した。

コモを率いるのは、かつてアーセナルやバルセロナで活躍し、スペイン代表でも通算１１０試合に出場したセスク・ファブレガス氏。試合後の会見で鈴木について言及し、鈴木からのロングボールに手を焼いたことを明かしていた。

鈴木は「自分の武器が相手チームの脅威になるっていうのは、自分としては嬉しいこと。それがもっと結果に、得点につながれば、もっといいかなと思います」と胸を張った。

今季は８試合を終え、１勝４分け３敗。わずか３得点と攻撃面で課題を抱えるが、失点数は７と１試合平均１点以下をキープしている。鈴木は「今日も結果を見た時に、しっかりゼロで抑えられたってところは大きいと思います。去年と比較した時に失点という部分では減っているので、これは継続してシーズン通していきたいなと思います」と見据えた。