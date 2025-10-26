日本のファンの多くが、「もはや大谷翔平こそMLB史上最高の選手ではないか」と考えているかもしれない。もちろん“二刀流”では大谷が孤高の存在だ。が、攻走守の分野に限れば、長い歴史を誇るMLBにはもっと上がいる。

【写真を見る】まぶしい笑顔を見せる「コンプリート・プレイヤー」ウィリー・メイズ

その一人が「MLB史上最高のコンプリート・プレーヤー（完璧な選手）」と呼ばれるウィリー・メイズだ。

メイズはニグロ・リーグで2年間活躍した後、1950年にニューヨーク（現サンフランシスコ）・ジャイアンツと契約。2年目の51年に3Aで35試合に出場、.477の高打率をマークし、5月25日にメジャー昇格を果たした。

ウィリー・メイズ

最初は12打数ノーヒット。15打席目に初安打・初ホームランを記録したが、その後も不振が続き、26打数1安打になった時、「マイナーに戻してください」とメイズがレオ・ドローチャー監督に直訴した話が伝わっている。だが監督は、「あしたもあさってもずっと君はセンターを守るんだ」とメイズを使い続けた。その年、打率.274、20本塁打で彼は新人王を獲得する。

実働22年間、メイズの通算成績を紹介しよう。

通算2992試合に出場し、本塁打660本、3283安打、打率.302、338盗塁、1903打点、2062得点。30−30（本塁打30本、盗塁30）も2年連続で達成している。

参考のため大谷の数字を挙げよう。通算1018試合出場、本塁打280本、1050安打、打率.282、165盗塁、669打点、708得点。まだメイズの半分にも達していない。

アメリカでは、「兵役がなかったら、ベーブ・ルースの本塁打記録を最初に抜いたのはメイズだった」と言われる。全盛期の52年途中から53年閉幕まで朝鮮戦争による兵役で欠場した。その間約270試合に出ていたら、計55本は打ってルースを超えていただろう。

私がメイズに特別な敬意を覚えるのは、ジャイアンツの一員として70年春の日米野球で来日した時、メイズを目の前で見たからだ。

度肝を抜く打球速度

中学2年になる春休み、巨人対ジャイアンツ戦の舞台は伝説の東京スタジアム（南千住）。メイズはセンター前に低いゴロで抜けるヒットを打った。その打球の速さに度肝を抜かれた。私にとって長嶋茂雄が最高の選手。王貞治、柴田勲ら巨人選手が憧れの的だったから、見てはいけないものを見てしまったような戸惑いで混乱した。次元が違う……。試合は5対5の延長11回裏、王が2本目のホームランを打ちサヨナラ勝ち。長嶋も1本塁打。しかしまったく覚えていない。息をのむ間にセンターへ抜けたメイズの打球と、悠然と一塁に立つ彼のまぶしさだけがその日の記憶だ。

今季も間もなくワールドシリーズが始まる。この時期になるとしばしば回想されるのが「ザ・キャッチ」。伝説となっているメイズのスーパー・プレーだ。

54年のワールドシリーズ、ジャイアンツの本拠地ニューヨーク・ポログラウンドで行われたクリーブランド・インディアンス（現ガーディアンズ）との第1戦。2対2の同点で迎えた8回表、無死一、二塁でインディアンスのビック・ワーツがセンターオーバーの大飛球を打った。中堅手のメイズは背走し、背番号24を本塁側に向けたまま、後ろ向きで好捕した。

抜けていれば間違いなく2点を失っていた打球。いや推定140メートルともいわれたその大飛球は、他の球場ならフェンスを越えていただろう。勝負を決めたはずの快打が、メイズのファインプレーで凡打に変わった。

ポログラウンドはその年、中堅まで147メートルと表記されていた。今では考えられない構造だが、バックスクリーンの前だけ、四角い形で深く切れ込んでいた。メイズはその空間に走り込んでキャッチしたのだ。

ジャイアンツは延長10回5対2で勝ち、そのまま4連勝でワールド・チャンピオンに輝いた。メイズのザ・キャッチこそがシーズンの明暗を分けたとファンはたたえた。そのプレーの重要さへの称賛も込めて、ザ・キャッチは「野球の歴史の中で最も記憶に残る最高のプレー」と認められている。

メイズは2024年6月18日に93歳で亡くなった。その偉業、その情熱は次代の選手たちに受け継がれている。バリー・ボンズが背番号24をつけたがったのは、言うまでもなくメイズに対する憧れと深いリスペクトの表れだ。

大谷翔平に驚き

そのメイズが、大谷がメジャー挑戦を始めた時、うらやましがっていたと、長男のマイケルが証言している。以下はスポニチの報道だ。

〈「彼の時代は二刀流を許してもらえなかったからね。だからエンゼルスで両方を続けることが許されると知って、驚いていた」

メイズさんも二刀流で行けたと思うか、の質問に「やれたと思うよ。プロに入る前は投手もやっていたからね。それだけじゃない、アメリカンフットボールではQBで、バスケットボールではポイントガードで活躍した」〉

あのメイズをも半ば嫉妬させた大谷。だからこそ、少しでもメイズの記録に近づいてほしい。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載