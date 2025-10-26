オシャレに乾燥対策しよFrancfranc（フランフラン）で人気の加湿器TOP3は...？

Francfranc（フランフラン）は、累計販売数をシリーズ別に集計*した「加湿器人気ランキングTOP3」を発表しました。

*2025年9月1日から10月8日まで

デザイン性も機能性もバッチリ

Francfranc（フランフラン）で販売中の加湿器から、特に注目を集めている人気シリーズをランキング形式で紹介します。

・【第3位】コトン 超音波式加湿器

雲のような幻想的なミストが特徴の超音波式加湿器です。ボタンひとつで「もくもくモード」「通常加湿モード」「間欠モード」に切り替えることができます。

オブジェやライトをイメージしたガラス製のカバーで、インテリアによくなじむフォルムも魅力的。

グラデーションライトは全7色あり、色の移り変わりを楽しんだり、好きな色に固定したり、加湿を止めてライトのみで使用できたりと、シーンに合わせて使うことができます。ベッドサイドのナイトランプとしてもおすすめです。

カラー展開は、ホワイトとドット（新作）の2色です。連続使用可能時間は約6時間。

価格は各5980円。

・【第2位】カーラ 超音波式加湿器

スモールスペースにも置きやすく、操作も簡単な超音波式加湿器です。ダイヤルで噴霧量を調節できるのがポイント。

インテリアに合わせたコーディネートができ、アロマの香りも楽しめるアイテムです。

カラー展開は、マーブルデザインとグラデーションイエロー（新作）の2色です。連続使用可能時間は約8時間。

価格は各5980円。

・【1位】ルナ 超音波式アロマディフューザー＆加湿器

月と星の形にやさしく光る、くつろぎのシーンにぴったりの超音波式加湿器です。幻想的なライトで、まるで夜空を眺めているような気分になります。

最大約9時間の連続使用が可能で、寒暖差の気になる朝晩や就寝中もしっかり加湿。別売りのアロマウォーターやオイルにも対応しているので、潤いと光・香りに包まれながら心も体もリラックできます。

カラー展開は、ホワイトとライトブルーの2色です。連続使用可能時間は約9時間。

価格は各5480円。

いずれもアロマウォーター・アロマオイル・抗菌消臭ウォーター使用可能です。

Francfranc（フランフラン）では、上記のほかにもおしゃれで便利な加湿器を販売中。詳しくは公式サイトの特集ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部