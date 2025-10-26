膵臓（すいぞう）がん手術などを担う消化器外科医の志願者減少に歯止めをかけようと、富山大学付属病院は、クラウドファンディング（ＣＦ）を実施している。

若手外科医向けの採用ホームページ作成のほか、研究活動支援などにあて、５年間で、３０人ほどの採用につなげたいとしている。

消化器外科医らが所属する「日本消化器外科学会」（東京都港区）によると、６５歳以下の会員の減少が続いており、２０２３年に１万６０００人いた会員が、４３年には半数の８０００人まで落ち込むと予想している。人手不足のあおりを受け、業務量が増加し、若手医師から診療科の選択肢として敬遠されているという。

クラウドファンディングは９月８日からスタート。１２月５日まで実施される。今月１４日現在、第１目標額の１０００万円を達成し、第２目標の２０００万円を目指している。

第１目標額は、膵がんの臨床研究や若手医師の採用や手術指導などに活用する。第２目標額は、若手医師への研究活動支援などにあてる。

同大付属病院、膵臓・胆道センターの藤井努センター長は「若手を育成しなければ、近い将来、高度ながん手術が受けられなくなる。寄付は若手外科医の支援に活用する」と話していた。

寄付はホームページ（https://readyfor.jp/projects/toyama-surgery2）から。