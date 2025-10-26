お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが24日に自身のアメブロを更新。モデルの前田典子の還暦パーティに出席したことを報告した。

この日、モモコは「マエノリことモデルの前田典子ちゃんの還暦パーティーに行ってきました」と報告し、前田との関係について「多分、芸能界では1番古いと思う。だって素人の時に出会ってるから…」と告白。「40年前のレギュラー、関西テレビの『エンドレスナイト』で出会ってます」と明かし「本当に親戚みたいな感じで、何も気を使わない『今日泊まらせて〜！』と言える関係性」とその親密さを語った。

続けて、パーティは「めちゃんこ豪華なパーティー」だったといい、女優のとよた真帆による乾杯の音頭でスタートしたことを報告。自身も「南果歩ちゃん、RIKACOちゃん、アンミカちゃん、私のお祝いトーク」に参加したことを明かした。

さらに「相川七瀬ちゃんやブラザーコーンさんの歌のプレゼント」もあったといい「そして、なんとユーミンのメッセージが流れ…その後、旦那様である松任谷正隆さんのピアノの演奏でマエノリがユーミンの曲を歌うという夢のようなステージでした」と豪華な演出に感動した様子をつづり、ブログを締めくくった。