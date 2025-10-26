テーブス＆サイズがダブルダブル…A東京が“魔の第3Q”で京都を圧倒し、開幕4連敗からの5連勝

10月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ第5節が各地で行われ、アルバルク東京は敵地で京都ハンナリーズと対戦。94－73で快勝し、連勝を「5」に伸ばした。

前半を35－42の7点ビハインドで終えたA東京だったが、第3クォーターに試合の様相が一変する。この10分間で京都の得点をわずか9点に抑え込むと、オフェンスでは33得点を挙げる猛攻を見せ、一気に逆転。このクォーターだけで24点のリードを奪い、試合の主導権を完全に握った。

A東京は、セバスチャン・サイズがチームトップの22得点に加え10リバウンドを記録。司令塔のテーブス海も10得点10アシストと、2選手がダブルダブルの活躍でチームをけん引した。敗れた京都は、チャールズ・ジャクソンと小川麻斗がともにチーム最多タイの17得点を挙げるも、第3クォーターの失点が響き、痛い敗戦となった。

開幕4連敗と苦しいスタートを切ったA東京だが、これで5連勝。攻守の歯車が噛み合い、完全復調をアピールした。

■試合結果



京都ハンナリーズ 73－94 アルバルク東京



京 都｜20｜22｜ 9｜22｜＝73



A東京｜21｜14｜33｜26｜＝94

【動画】テーブス&安藤が力強いドライブで連続得点