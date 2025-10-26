【B-Flowの軌跡】まずは「やってみる」ことが重要。小さな挑戦を重ねて見つけたい、自身の強み
YouTubeチャンネル登録者数250万人（2025年10月現在）を誇る、日本一のヨガYouTuber・B-Flowをご存知ですか？
彼らが配信するオリジナルのフィットネス動画は、Marikoさんの美しいポーズと分かりやすいインストラクション、Tomoyaさんの手掛ける美しい映像で、多くの視聴者から支持を得ています。
映像制作の知識もなければ、編集も未経験。1LDKの小さな家で、子どもの寝息を気にしながら撮影を重ね、動画配信を始めたB-Flow。
数えきれない失敗やハプニングを経験しながらも、「どうせやるなら、もっと美しい映像を」「誰かに喜んでもらえることを」という想いで挑戦し続け、今では日本一のヨガYouTuberに！
B-Flowの二人が初めて明かす、ゼロから始まった9年間の軌跡をご紹介します。
■今を大切にして、まず「やってみる」ことが未来を変えていく
「自分のやりたいことをやればいい」と言われても、考えすぎてなかなか挑戦できない方も多いと思います。
2つのタイプに分かれると思うのですが、まず多いのは、情報が多すぎて迷ってしまうタイプ。いろいろ興味はあるけれど、「本当に自分がやりたいことは何だろう？」と考えすぎて、何を選んでいいのかわからなくなってしまう。
でも、立派な「やりたいこと」を見つける必要はないと思います。ちょっと気になる、なんだか面白そう……そんな小さな興味のかけらでいいんです。それを試してみると、自分の殻を破ったり、新しい自分に出会えるきっかけになります。
小さな興味のかけらを探すヒントは、「無意識に時間を使っていること」。
家にいる時間が長いなら、何をしているときが楽しいのか思い出してみましょう。YouTubeを見ているのか、漫画を読んでいるのか、ガーデニングをしているのか。そうした日常のなかに、自分の“好き”の芽が隠れています。
もう一方は、完璧を求めすぎるタイプです。最初から上手にできなければダメ、人に認められるレベルじゃなければ発信できない……そう考えてしまい、行動する前に諦めてしまう。
でも、そんなことで悩まなくたって大丈夫です。
YouTubeでもインスタグラムでも、「自分が作った動画が見られるのが恥ずかしい」と言いますが、最初から多くの人に見られることなんてありません。
見てくれるのは、家族や親しい友人くらい。その後は誰にも見てもらえない日々が続きます。私たちも、そうでした。
数えきれないほどのチャンネルがあるなかで、見てもらえるだけでありがたいこと。そして少しでも見てくれる人が増えたら、自分のレベルが上がったんだと、喜べばいい。
コメントをもらえれば、自分の強みもわかります。そうすると、自分が進む方向も見えてくるでしょう。
私もどちらかといえば、完璧を求めるタイプです。
でも、ゼロから新しいものを作り出すのは大変だとわかっているので、まずは真似することから始めます。難しいものは、お手本を探して真似するのが近道。
「自分が興味あること」×「やっている人を真似すること」これも、ひとつの掛け合わせです。
それでも、「やりたいことに挑戦するのは難しい」「自分から発信するのは無理」という人は、興味のあるコミュニティに飛び込んでみるのがおすすめです。
人と関わるうちに、自分の長所や強みが見えてくるからです。実際に、私たちのオンラインサロンに参加した方が自分のヨガチャンネルを立ち上げたり、イベントを通じて猫好きさん同士のコミュニティができたりしました。
大切なのは、頭であれこれ考えすぎず「まず動いてみる」こと。
それは、「自分が最も心地良い状態で、今この瞬間を大切に生きる」というヨガの考え方にもつながっています。
■気づき
強みは、頭で考えるだけではわからない。
小さな挑戦を重ねていくうちに、自然と見つかるもの
