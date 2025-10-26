ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

高級感も、洗浄力も。ガラストップが映えるスリムボディ。【ハイセンス】の洗濯機がAmazonに登場!

1


ハイセンスの洗濯機は、省エネ＆低騒音設計で、日常使いにやさしい縦型洗濯機。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


新設計の立体パルセーターが強力な水流を生み出し、衣類の絡みを抑えながらしっかり汚れを落とす。

→【アイテム詳細を見る】

3


また、美しいガラストップデザインが空間に高級感を添え、インテリアにも自然と馴染む。

→【アイテム詳細を見る】

4


スリムなボディで置き場所に困らず、限られたスペースにもすっきり収まる。機能性と美しさを兼ね備えた、毎日に寄り添う一台。