絡みにくく、静かに洗う。省エネ設計のスマート洗濯機。【ハイセンス】の洗濯機がAmazonに登場中‼
高級感も、洗浄力も。ガラストップが映えるスリムボディ。【ハイセンス】の洗濯機がAmazonに登場!
ハイセンスの洗濯機は、省エネ＆低騒音設計で、日常使いにやさしい縦型洗濯機。
新設計の立体パルセーターが強力な水流を生み出し、衣類の絡みを抑えながらしっかり汚れを落とす。
また、美しいガラストップデザインが空間に高級感を添え、インテリアにも自然と馴染む。
スリムなボディで置き場所に困らず、限られたスペースにもすっきり収まる。機能性と美しさを兼ね備えた、毎日に寄り添う一台。
