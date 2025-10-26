対象の「Samsung Galaxy」が10％オフになるキャンペーン、公式オンラインショップと一部店舗で開催中

　サムスン電子ジャパンは10月21日〜11月6日9時59分の期間、「Samsung Week」を公式オンラインショップ「Samsungオンラインショップ」にて開催している。

●店舗でも同様のキャンペーンを実施



　現在開催中の「Samsung Week」では、今回はじめて割引対象になる最新の折りたたみスマートフォンをはじめとする、Galaxy AI対応の「Samsung Galaxy」製品をおトクな価格で購入できる。

　なお、Galaxy Harajuku（東京都渋谷区）およびGalaxy Studio Osaka（大阪府大阪市）でも、一部同様のキャンペーンを実施している。

　同キャンペーンでは、以下の「Samsung Galaxy」対象製品を10％オフで販売する（「Samsung Galaxy S25 Ultra」の256GBモデルのみ9％オフ）。

○Samsung Galaxy Z Fold7（256GB／512GB／1TB）

○Samsung Galaxy Z Flip7（256GB／512GB）

○Samsung Galaxy S25 Ultra（256GB／512GB／1TB）

○Samsung Galaxy S25（256GB／512GB）

○Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

○Samsung Galaxy Tab S11

○Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

○Samsung Galaxy Tab S10＋

○Samsung Galaxy Tab S10 FE＋

○Samsung Galaxy Tab S10 FE

○Samsung Galaxy Tab S10 Lite

○Samsung Galaxy Watch Ultra（2025）

○Samsung Galaxy Watch8 Classic

○Samsung Galaxy Watch8

○Samsung Galaxy Buds3 Pro

○Samsung Galaxy Buds3

　あわせて、対象の「Samsung Galaxy」製品を購入する際にアクセサリーの同時購入で、アクセサリーの価格が40％オフになる。

　さらに、「Samsungオンラインショップ」でのキャンペーン期間中の対象製品購入では、リワードポイントが通常ポイントにプラスして還元される。なお、リワードポイントの還元率は、リワードのランクによって異なる。