仕事も趣味も「快適」を叶える！ ゲーミングチェア人気ランキングTOP10 2025/10/26
「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
2位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
3位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
4位 OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）
5位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）
6位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
6位 Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）
8位 極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）
9位 Nitro V2 ホワイト
AKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）
10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
