「辛い…」湘南、無念のJ２降格。福岡に痛恨黒星でファンからは「今日は泣いていいですよね」「頼むすぐ戻ろうこの地に」の声
湘南ベルマーレは10月26日、J１第35節でアビスパ福岡と敵地で対戦。０−１で敗れた。
福岡に引き分け以下でJ２降格が決まる状況だったが、最後まで１点が遠く。終了間際の90＋３分に失点し、痛恨の黒星。19試合未勝利となり、３試合を残して2017年以来となる降格が確定した。
これにはSNS上でファンからも、「あー…悔しいなぁ」「今日は泣いていいですよね…辛い…」「号泣です」「今までの勝つべき試合で負け続けたのが響いた」「来季J２でがんばりましょう」「頼むすぐ戻ろうこの地に、J１に」といった声が多く上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
