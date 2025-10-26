¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¡Âç²Ï³¨¡Ê¤Ù¤é¤Ü¤¦³¨¡Ë¡ÛÂè40ÏÃ¡¡¹¾¸Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡È±£¤ì¥¥ã¥é¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡É¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÂè41ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Á°½µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î½Ð±é¼Ô¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¹¾¸Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¤ÎÌÌ¡¹¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè40ÏÃ¤Ï¡Ö¿Ô¤¤»¤Ì¤ÏÍß¤ÎÀô¡×¡£¿È¾åÈ¾¸º¤Î·º¤ò¼õ¤±¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¡¢¼¹É®°ÍÍê¤Î¤¿¤áµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡Ë¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¡£ºÊ¤ÎµÆ¡ÊË¾³¤É÷ÅÍ¡Ë¤«¤é¡¢ÂìÂôàôµÈ¡Ê¤µ¤¤Á¡Ë¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¼êÂå°·¤¤¤ÇÅ¹¤ËÃÖ¤¯¤¬¡¢àôµÈ¤Ï¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¡Ë¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Äï»Ò¡¦¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ë¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£ÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÎÉÁ¤¤¤¿¤¤è¤Î³¨¤«¤é½÷À¤ÎÂç¼ó³¨¤Î°Æ¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢²ÎËû¤Ë²ñ¤¤¤ËÆÊÌÚ¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè36ÏÃ¤Ç¤Î½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Î»à¤«¤é4ÏÃÏ¢Â³¤Ç¡È¥À¡¼¥¯¤Ù¤é¤Ü¤¦¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Âç²Ï³¨¡£ºÇ½ªÏÃ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢Âè40ÏÃ¤Ç¤Ï¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê¾¡Àî½ÕÏ¯Ìò¡á¤Î¤Á¤Î³ë¾þËÌºØ¡Ë¤¬¡È¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡É¤Î¥¯¥»¶¯±éµ»¤Ç¡ÈÆ÷¤¤Î©¤Ä¡ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆÊÌÚ¤Î¹ë¾¦Ìò¤ÎU»ú¹©»ö¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¹¾¸ýÄ¾¿Í¡ÊÀ¸½Ë·¼çÌò¡Ë¡¢¥³¥¦¥áÂÀÉ×¡Ê¿åÃã²°¤Î¼ç¿ÍÌò¡Ë¤é¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡È¤¤¤¤Ì£¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¹¾¸Í¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¡È¤Ù¤é¤Ü¤¦¡É¤Ê¶ÊÄâÇÏ¶×¤ò±é¤¸¡¢40ÏÃ¤Ç¤Ï½ÕÏ¯¡áËÌºØ¤È¶¯Îõ¤ÊÍí¤ß¤Ç¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï½øÈ×¤«¤é¡È¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡É¤Ê¤é¤Ì¡È±£¤ì¥¥ã¥é¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÇÐÍ¥¤Î¥Á¥é¸«¤»¡¦±Ç¤ê¹þ¤ß¤ä¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¤äËôµÈ¤Ï¤Á¤ç¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¡×¤ä¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢¿·´î·à¤ÎÀîÈªÂÙ»Ë¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡Ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡È±ï¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡É¤Ê·Ý¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Å´·ý¤ä¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤é¡ÈÇòÅÉ¤ê·Ý¿Í¡É¤Ï¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÁÇ´é¤Ç¤Î½Ð±é¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¸«ÊÖ¤·¤ÆÁÜ¤¹¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¥¯¥»¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè41ÏÃ¤Ï¡Ö²ÎËûÉ®Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¡×¡£
¡¡¡þÀÐ°æ¡¡Æ»»Ò¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤ß¤Á¤³¡Ë³¨ÉÁ¤¡£ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¶ÌîºÚÌ¾¤È¾¾²¼Æà½ï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃëÂÓ¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ê2017Ç¯10·î´ü¡Ë·àÃæ²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡ÖALL¡¡OF¡¡SHOHEI¡¡2023¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¼Ì¿¿½¸¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡¡URAWA¡¡REDS¡¡2023¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÆÃ½¸¹æ¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÂç²Ï³¨Ï¢ºÜ¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê4Ç¯ÌÜ¡£