女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）の石井千鶴が、スポニチ東京本社のソロインタビューに応じた。かつてツアーで悔し涙を流した石井が、今つかんだ確かな“成長”とグループの未来への“期待”。ファンとの絆を胸に、真っ直ぐな瞳でその現在地を語った。（「推し面」取材班）

「うまくいかなくて、泣いちゃった苦い思い出があるんです」。過去のライブを振り返る石井の言葉には、プロのステージで戦う者だけが知る痛みがにじむ。与えられた初めての立ち位置。高まる期待に応えられず、もがいた日々。しかし、そんな心を奮い立たせたのは、客席から響くファンの声だった。「皆さんが頑張って声を出してくれてるのを見ると、自分も頑張ろうって思える」。ファンの声援は、単なる応援ではない。共に戦う仲間の“コール”なのだ。

その絆を力に変え、着実に前へ進んできた。今回のツアーでは、任される歌割りも増え、「できなかったことができるようになる喜び」を噛み締めている。「自分も成長を感じる」。その実感は、ファンの喜びとなって返ってくる。成長を見守り、共に喜ぶ。その幸福な循環こそ、アイカレというグループが持つ最大の強みなのかもしれない。

だから今、グループの未来を「『成長』と『期待』ですね」と力強く語る。パフォーマンスに増していく迫力、メンバー自身が肌で感じる“グループのオーラ”。それは、石井千鶴の成長と、決して無関係ではないはずだ。

「東京ドームでライブをしてみたいです。5万人の人に囲まれるってどんな気分なんだろう」。その大きな夢の隣には、いつも「ファンの方を増やすこと」という目標がある。一人でも多くのファンと、最高の景色を見るために。挑戦はまだ始まったばかりだ。