コメ作りに活用している戦国時代の武家・真田家ゆかりの用水の一部を示す金井繁行さん＝2025年8月、群馬県沼田市

群馬県沼田市で、戦国時代の武家・真田家ゆかりの用水を使ったコメ作りに、「金井農園」を経営する金井繁行さん（67）が励んでいる。育てたコメは甘みの強さやのどごしの良さが評判で、味わいを競う大会で金賞を6回受賞した。高齢化で担い手が減る中、農地の維持にも奔走。「この地域の稲作を、100年後も残るように引き継いでいきたい」と話す。（共同通信＝国近賢宏）

生産するのは「真田のコシヒカリ 小松姫」。用水は真田家が沼田地域を統治した期間（1590〜1681年）に整備され、商品名は初代信之の妻、小松姫にちなんだ。隣接する川場村によると、武尊山（ほたかやま）の雪解け水が流れ込む用水の川筋は当時とほぼ変わらず、住民が清掃や草刈りをして維持する。今も農業インフラとして欠かせない存在だ。

金井さんがコメ作りを始めたのは2013年。実家は江戸時代から続くコメ農家だが、父が高齢で引退したため、沼田市職員から転身して後を継いだ。ただ当時、沼田産のコメは知名度が低く、展示会などでは「全く相手にされなかった」と振り返る。

地元の高水準のコメを知ってほしいと、2015年に約5千の出品数がある「米・食味分析鑑定コンクール」に参加。金賞となり、これまで6回受賞した。主催する米・食味鑑定士協会の鈴木秀之会長は、甘みや弾力のある食感が評価されているとして「これほど連続して受賞するのは珍しい」と語る。評判が広まり、今では百貨店や温泉旅館などから注文が相次ぐ。

味の秘訣は用水と沼田市の立地。良質な水と、中山間地特有の昼夜の寒暖差ででんぷん質が蓄えられ、甘みが増す。棚田が多く大規模な生産は見込めないが、ブランド米として付加価値を高めることで、事業として成り立つと考えている。

信之は領民思いの名君だったと伝わる。高齢を理由に離農する人が増える中、金井さんは用水と稲作を守りたいと、耕作放棄地を引き受け、水田に戻す活動を始めた。木や雑草を取り除いて耕し、約2ヘクタールを回復。来年も新たな場所を引き受ける予定だ。「地域を盛り上げ、真田家に恩返しがしたい」と力を込めた。

ブランド米「真田のコシヒカリ 小松姫」を持つ金井繁行さん＝2025年8月、群馬県沼田市

ブランド米「真田のコシヒカリ 小松姫」を持つ金井繁行さん＝2025年8月、群馬県沼田市