リンカーン大学の発砲現場に出動した警官＝米ペンシルベニア州/WPVI

（ＣＮＮ）米ペンシルベニア州にある歴史的黒人大学のリンカーン大学で２５日夜、同窓会行事「ホームカミング」が行われるなか銃撃があり、少なくとも１人が死亡し、６人がけがをした。地元当局が明らかにした。

チェスター郡の地方検事は２６日未明の記者会見で、大学の国際文化センターの外で７人が銃撃されたと明らかにした。１人が死亡し、６人が銃撃を受けたという。負傷者の容体については明らかにしていない。

当局によると、現場で、銃を所持していた１人が拘束された。捜査当局は事件の詳細について捜査を進めている。

検察によると、地元警察に加え、州および連邦の捜査機関も捜査に加わっており、情報提供を呼びかけている。

ペンシルベニア州警察の報道官は２５日夜、現場では依然として動きがあると述べたが、詳細については明らかにしなかった。

ＣＮＮ提携局ＫＹＷによると、発砲の際に逃げ惑う人々に押し倒されるなどして複数の人が現場で手当てを受けたという。

ペンシルベニア州のシャピロ知事は今回の銃撃事件の報告を受け、大学と地元警察への全面的な支援を表明した。知事は、現場には近づかず、警察の指示に従うよう呼び掛けた。