¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¡¸ýÆ¬¤Ç¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤òÊÛ¸î»Î»ØÅ¦¡Ö½ñÌÌ¤ÎÎ®½Ð¶²¤ì¤Æ¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£²£¶ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡Ê²ò»¶¡Ë¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£¶·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£Æü¥Æ¥ì¤Î¤³¤Î¼êÂ³¤¤ÇÀµÅöÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¤¬º£·î£²£³Æü¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¿½Î©½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿½Î©½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤Ï£¶·î£±£¸Æü¡¢¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü¥Æ¥ì¤«¤éÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢°ìÄê¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¸å¤ËÃ´Åö¼Ô¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹ñÊ¬¤Ï²áµî¤Î²¿¤Î¹Ô°Ù¤¬¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¤«¸½ºß¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤ÈÆü¥Æ¥ì¤¬½ñÌÌ¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿µÆÃÏ¹¬É×ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÏÊÛ¸î»ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é½ñÌÌ¤Ç¸ß¤¤¤Ë¡Ê¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¡Ë¸ò¤ï¤¹¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤ÀÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£Æü¥Æ¥ì¤Ï½ñÌÌ¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¸ýÆ¬¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½ñÌÌ¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ß¤¤¤Î¡Ê¼çÄ¥¤Î¡ËÊ¸½ñ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ýÆ¬¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£