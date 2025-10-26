「秋の羽織りない」問題 → 解決！【ユニクロ】大人が狙いたい！「おしゃ見えアウター」

朝晩が冷え込むようになってきた今の時期。着たい羽織りがないなら【ユニクロ】から登場したおしゃれアウターをチェックしてみて。一癖あるデザインやクールなレザー調の素材がアクセントになり、ワンランク上の着こなしを楽しめそう。サマ見えが狙えて、秋コーデに欠かせない存在になるかも。

コーデュロイ素材がアクセントに

【ユニクロ】「ジップアップショートジャケット」\4,990（税込）

襟と袖口裏のコーデュロイ素材が、秋ムードを盛り上げるジャケット。ショート丈でスカートともパンツとも好バランスに着られて、一点投入でおしゃれを底上げできそうです。大きめの胸ポケットも、キュートなワンポイントに。きれいめにもカジュアルにも着こなしやすく、大人の秋コーデで活躍する予感。

辛口なレザー調のブルゾンで大人っぽコーデに

【ユニクロ】「コーティングオーバーサイズブルゾン」\7,990（税込）

ほんのり辛口なムードが漂うレザー調のブルゾン。ゆとりのあるシルエットながらショート丈で、すっきりと着られそう。裾にはストッパーが付いており、コクーンシルエットにアレンジが可能です。スウェットシャツと合わせたラフなスタイルや、甘めのコーデにアクセントとして羽織るのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M