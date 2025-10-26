ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に臨み、5-1で勝利した。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。前日の初戦で大谷に対して起きた「お前は必要ない！」の大合唱について、敵主力が言及している。

前日のWS初戦。大谷は7回に自身WS初本塁打となる2ランを放った。その後、9回の第5打席では4万4353人が埋めたロジャーズ・センターに「We don’t need you!（俺らにお前は必要ない！）」の大合唱が巻き起こった。

2023年12月、当時FAだった大谷がインスタグラムでドジャース入りを発表する前日に、トロント行きの飛行機に乗っているとの“誤報”が出たことで残る因縁。トロント地元民はここぞとばかりに息の合ったヤジを飛ばしていた。

ブルージェイズの主力選手、ジョージ・スプリンガー外野手はこの件について言及。カナダのスポーツ専門局「TSN」公式Xが投稿した動画で、チャントについて問われ「ああ、みんな聞いたと思うよ（笑）」と答えた。

「結局のところ、ショウヘイ・オオタニは素晴らしい選手だ。彼が所属すれば、どのチームも最高だろうさ。でも彼はあそこ（ドジャース）にいて、ここにはいない」

さらに「実際に君たちは彼を必要としていない。クレメントやバージャーといった、今年毎試合のように活躍しているロールプレイヤーがいる」と聞かれると、「ああ……そうだね。結局のところ、ショウヘイ・オオタニだからね（笑）。史上最高の野球選手の一人だし、まだ15年くらいはプレーできるだろう。彼は信じられないほどの才能の持ち主だけど、これが僕たちのチームだ」とコメントしていた。



