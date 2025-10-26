日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。国会での“ヤジ問題”について言及した。



【写真】プライベートで行った万博で、国民・玉木代表とバッタリ！

藤田氏は「国会でのうるさいヤジについて話題になっています。立憲民主党議員による、いろんな切り口からのアクロバティックな正当化が興味深い」として、高市早苗首相（64）の24日の所信表明演説の際、立憲民主党の議員がヤジを飛ばしたとして、SNSで批判の声が上がっていることに触れた。



日本維新の会の吉村洋文代表（50）が24日、Xで「あのやじが仕事になる。国会議員の定数大幅削減だよ。」とポスト。藤田氏は「本会議や予算委員会で大声のヤジを飛ばしてくるのはいつもだいたい同じ人達なんですが、普通におもんないし、同じこと何回も何回もしつこいんですよね」と切り捨てた。



藤田氏は24年1月29日の衆院予算委員会で質問に立った際、立民の米山隆一衆院議員（58）のヤジに「ええかげんにせえよ、ほんま」などと反撃。関西弁ですごんだことに自身の事務所から怒られ、後援会からも苦言を呈されたことを明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）