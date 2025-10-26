タレントの長嶋一茂が２６日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演。ロケで訪れたピザ店の新店舗開店への出資に意欲を見せた。

以前の放送で昨年１月に開業した会員制バーを約１年で閉店させたことを明かしていた一茂。共演のお笑いコンビ「かまいたち」の山内健司、濱家隆一から、番組内でたびたび閉店についてイジられてきた。

この日は「東京進出のゲンバ」をテーマに、海外や地方から東京に進出した店を紹介。岡山から東京に進出し、３店舗を開店し、飲食店情報を扱うサイト「食べログ」のピザ部門で１位となった（１０月１０日現在）店を訪れた。

店内に入った瞬間、「これ、内装カネかけたな。カネかけてる内装のとこは俺わかるから」とセンス抜群の内装に注目した一茂。数種類のピザを注文し、食べるとそのおいしさに感嘆の声をあげ「ピザ屋やればよかったな、俺も」とポツリ。さらに「これ、内装どれくらいかけた？」と質問。山内も「何年ぐらいでペイしそう？」とたたみかけると、シェフは苦笑。慌てて濱家が「そんなん言うか！」とフォローしていた。

この店では、ピザ窯ではなく、まんべんなく焼ける専用の機械でピザを焼いている。一茂がその機械を絶賛すると、「これさえあれば、ピザ屋さんできるんじゃないですか？」と濱家。すると、一茂は「俺、今考えてるのは、４店舗目に出資しようかなって。カネだけ出して、他のわずらわしいことはやらない。リターンだけ。あと、俺の個室を作る」と、勝手な出資計画を披露。濱家は「なるほどね。王様だ」とあきれるように返していた。