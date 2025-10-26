お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が26日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。現在の“人生初彼女”に出会うまでの奮闘を明かした。

番組の企画で始めたマッチングアプリで人生初となる現在の彼女と出会った栗谷。

それまで「女の子、苦手で全然しゃべれなかった」という自身は「リハビリ」と称し「全部で6〜70人ぐらい会った」と明かした。さらに「1人1回ランチに行きます。2時間しゃべる相手を楽しませる」というルールを自身に課した。1回しか会わない理由は、それ以上会うと「好きになっちゃうから」

続けて「心のどこかで、誰かこのルールを破りたいぐらい、素敵な女性が現れてくれないかなって思っていて」とした上で「70人目ぐらいで、今の彼女とそのマッチして、出会った時に“この子、マジ付き合いたい”と思った。2時間で」と回顧。

「その日、そのルールを破って、このまま居酒屋行きませんか？って言って…その後デート何回か重ねて告白して」と付き合った経緯を明かした。

昨年12月30日、所属事務所「グレープカンパニー」の公式サイトを通じ“初恋人”ができたことを報告した際は、サイトにアクセスが集中し、一時サーバーダウンするほど反響を呼んでいた。