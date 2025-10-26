◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ワールドシリーズ初戦を白星としたブルージェイズ。第2戦の試合前、ジョン・シュナイダー監督が第3戦と第4戦の先発投手を明かしました。

シュナイダー監督は「マックスは第3戦、シェーンは第4戦」と話し、第3戦にはメジャー通算221勝を挙げ、サイ・ヤング賞3度を誇るレジェンド右腕マックス・シャーザー投手、第4戦には2020年にサイ・ヤング賞を受賞し、今季トミー・ジョン手術から復帰したシェーン・ビーバー投手が登板すると明かしました。

登板理由について「マックスに関しては、前回の登板からあまり間隔を空けすぎず、でも少し休息も与えたと考えています」と話し、シャーザー投手は前回17日のポストシーズンのマリナーズ戦に先発登板し、勝利投手に輝いていました。

また、「シェーンについては、もう1日休みを与えたいと思いました。トミー・ジョン手術から18か月後に彼が行ってきたことは、間違いなく回復の面でも最良のケースに近いと思います。ですので、ベテラン選手たちが敵地の厳しい環境でも問題なくプレーできることに安心感があり、休養を調整したかったというわけです」と意図を明かしました。

シャーザー投手は会見でドジャースとの対戦について「これは究極のチェスゲームのようなもの」とし、「みんながどうやって私を攻めてくるか、そして私がどうやって彼らを攻めたいかを理解しています。結局のところ、試合に出て競争すること、ストライクを投げることが必要です。基本に立ち返ることになります。勝ちたいという気持ちを持って試合に臨まなければなりません」と意気込みました。