元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）が、26日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。高市内閣での小泉進次郎防衛相（44）の起用について見解を述べた。

ビートたけしが「小泉進次郎さんが防衛大臣だよ」と苦笑すると、東国原氏は「いあやあれは登竜門ですよ。ここで修行しなさいということで」と私見を語った。

たけしは「じゃあ結局は何の意見も聞かれずに、防衛相のお偉いさんの意見をひたすら聞いて。納得しなきゃいけないって期間を作られるわけ」とコメント。

東国原氏は「防衛大臣って、ちょっと語弊、誤解を恐れずに言うと、誰がなってもいいんでですよねって僕は思います」と断言し、阿川佐和子は「えっ？重要なポストじゃないんですか」と不思議そうに尋ねた。

すると「官僚とかそういうのが物凄い、抜群に優秀ですから。防衛相の官僚さんたちは」と東国原氏。参政党の神谷宗幣代表は「台湾の問題もある中で、今防衛大臣大事ですよ」と心配した。

東国原氏はまた「これから防衛費を増額しなきゃいけないですしね。防衛増税しなきゃいけない。法人税とたばこ税は来年の春から上がりますよ。所得税をどのタイミングで上げるか。僕はその係が小泉さんなんじゃないかと思ったりする」と予想した。