双子出産の中川翔子が「家宝」紹介 自身＆愛息子2人を“ホラー漫画の巨匠”が描く 『富江』『うずまき』伊藤潤二氏
タレントの中川翔子が26日、自身のインスタグラムを更新し、ホラー漫画の巨匠・伊藤潤二氏から届いた双子イラストを披露した。
【写真＆画像】イケメンまちがいなし？ 中川翔子＆生まれたばかりの双子を伊藤潤二が描く
9月30日に双子男児を出産した中川は、ディズニー作品『塔の上のラプンツェル』がテレビ放送されたことに触れ、「もう15年たつのはやすぎるなぁ！いつか双子とディズニー行くの夢です」と思いをはせ、「親子ディズニーっていつデビューできるんでしょうか？行った方思い出教えてください！」と呼びかけ。
そして、育児の様子のほか、「ホラー漫画巨匠、伊藤潤二先生から双子イラストプレゼント」を明かし、「ありがとうございます」「家宝」と感謝を伝えた。
『富江』『うずまき』などで知られる伊藤氏は、中川と双子の3人を描きおろし。
双子に対しては早くも「美男子」の声が寄せられており、伊藤氏も「スクスクとイケメンになられる事、まちがいなし!!将来が楽しみです!!」とつづっている。
