¡¡¡Ú¥È¥í¥ó¥È¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï25Æü¡¢Ìîµå¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò³«ºÅÃæ¤Î¥È¥í¥ó¥È¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤ÎÌîµå¤Ï21Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤è¤ê¤â¼Â»Ü´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¸å¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæÃÇ´ü´Ö¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê²ñ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£