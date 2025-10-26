プレミアリーグ第9節チェルシー対サンダーランドの一戦が行われ、1-2でアウェイチームが勝利を挙げた。



結末は劇的だった。互いに前半1ゴールを挙げ、迎えた後半アディショナルタイム。ロングカウンターから前線でブライアン・ブロビーが相手を背負って時間を作ると、最後は後ろから上がってきたケムズダイン・タルビがシュート。ボールはゴール右に吸い込まれ、ゴール裏のサポーターが一斉に立ち上がった。





勝利したサンダーランドは勝ち点17とし、暫定で2位に浮上。昇格組が躍進している。『BBC』によると、開幕からの9試合で17ポイントを獲得したのはクラブ史上1999-2000シーズン以来の好成績で、過去にこのポイントを上回った昇格組は5チームしかいないという。その5チームは降格を免れており、前述したシーズンのサンダーランドも残留に成功している。「正直者なら誰でもサンダーランドがこれほど好調なスタートを切るとは予想していなかったと言うだろう。だから彼らを称賛するべきだ」同メディアでは現役時代マンチェスター・ユナイテッドでプレイし、引退後は指導者の道に進んだマイケル・キャリック氏が今季のサンダーランドの躍進に言及している。昨季のサンダーランドは4位でチャンピオンシップをフィニッシュしており、同じ昇格組のリーズ、バーンリーとの勝ち点差は24ポイントもあった。しかし、今夏の大型補強が結果に繋がっており、現在ではリーズ、バーンリーよりも上の順位にいる。