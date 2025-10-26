プレミアリーグ第9節マンチェスター・ユナイテッドはホームでブライトンと対戦。



前半のうちに早々に3ゴールを奪う展開となり、ブライトンを圧倒。しかし、後半2ゴールを奪われ、3-2と1点差にまで詰め寄られたが、後半アディショナルタイムにブライアン・エンベウモがこの日2ゴール目を奪い、4-2でチームを勝利に導いた。



ユナイテッドはサンダーランド戦、リヴァプール戦に続いての勝利に。ルベン・アモリム体制では初の3連勝を記録した。





『Mirror』ではクラブOBであるギャリー・ネヴィル氏が、ブライトン戦の勝利に言及している。「この試合前の見解は、先週アンフィールドで勝利したマンチェスター・ユナイテッドはここから後退することはできないというものだった。だから今日の勝利は絶対に必要だったんだ」「ルベン・アモリム監督にとって就任後、最も充実した1週間だったと思う。これで少し余裕が生まれると思う。解任の危機がなくなったとは思わないが、ユナイテッドはリーグで上位に食い込んでおり、間違いなく彼へのプレッシャーは軽減されたと思う」勝てない時期は周囲から多くの批判が寄せられるが、ユナイテッドはこれで3連勝。アモリム監督に対するネガティブな意見も減るといえる。次節は指揮官が交代したばかりのノッティンガム・フォレストのアウェイに乗り込む。