¡Öµß±ç¿Ø¤¬Êø²õ¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»³ËÜÍ³¿¤ÎPS2ÀïÏ¢Â³´°Åê¤Ç¶¯Îõ¤Ê¡ÈÈéÆù¡É¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
»³ËÜÍ³¿¤Î´°Åê¾¡Íø¤Çµß±ç¿Ø¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î25Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë5¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²ó°ì»à¤«¤é¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Îº¸±Û¤¨¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢Æó»à¤«¤é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¤¬¡È¥Û¥é¡¼¡É¤Ë¡ª¡©ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¿È
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Î¶¼°Ò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤Þ¤À´°Á´¤Ë°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè1Àï¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÊø²õ¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤«¤¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó11»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5.52¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀèÈ¯¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò³§¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀÈ¼å¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï4²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢µß±ç¿Ø¤Î½ÐÈÖ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Èà¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµß±ç¿Ø¤¬¤Þ¤¿¤âÊø²õ¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£»³ËÜ¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤ÇÊø²õ¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤ò3¿Í¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¶Ã°ÛÅª¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2001Ç¯¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥·¥ê¥ó¥°°ÊÍè24Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]