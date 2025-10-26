「坂本の配球には疑問があったけど…」阪神先勝も名伯楽ズバリ「全力で投げないといけないボールばかり」【日本シリーズ】
佐藤義則氏が配球面を疑問視した坂本誠志郎(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
「SMBC日本シリーズ2025」が開幕。第1戦が10月25日に、みずほPayPayドームで行われ、阪神がソフトバンクに2-1で逆転勝ちした。1点を追う6回に近本光司、中野拓夢の安打と盗塁で無死二、三塁の好機を作ると、森下翔太の遊ゴロの間に同点。佐藤輝明が決勝の適時二塁打を放った。
【動画】大きな初戦勝利 2025年10月25日 【阪神 vs ソフトバンク】 佐藤義則の眼
「レギュラーシーズンでやっていた通り。ワンチャンスをものにする阪神の強さ（が出た）」とうなったのは、2002〜2004年まで阪神の投手コーチを務め、現在は野球評論家の佐藤義則氏だ。現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した名伯楽は、同26日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「目立たないけど、二塁、三塁にいった中野の走塁も大きかった」と2番打者を称賛した。
リードを奪えば、自慢の投手陣で押し切れる。先発の村上頌樹は「立ち上がりはボールが高く、コントロールがおぼつかなかった」としつつも、尻上がりに復調。7回1失点にまとめ、佐藤氏も「日本シリーズの1戦目でナイスピッチングだったと思います」と評価した。
8回以降は救援陣の出番だ。しかし、及川雅貴は一死からソフトバンクの4番・近藤健介にフェンス直撃の二塁打を浴びた。二死後、右の代打・山川穂高を迎えたところで、藤川球児監督は3番手・石井大智への交代を決断した。
石井は山川に四球を与えたが、後続をピシャリ。9回は打撃妨害などもあり、一打同点のピンチを招いたが、最後は柳町達を中飛に仕留め、熱戦を締めくくった。ただ、名伯楽の目には、4つのアウトを奪うのに26球を要した点が引っかかったようで「坂本の配球には、ちょっと疑問があったけどね」と捕手の坂本誠志郎に対して、小首をかしげた。
「ゼロに抑えたので何とも言えないけど…」とした上で、「（石井は）もうちょっと色んなボールを投げれる投手なので、もうちょっと楽に抑えられたんじゃないかな」と論じた。佐藤氏の見立てでは「80％は真っすぐだったんじゃないかな」と分析。「結果的には、全力で投げないといけないボールばかりだった。その辺は反省してもいいかな」と手厳しく断じた。
「ストレートがいいと思って使ってたのか、変化球が怖かったのかっていうのもあるのかもしれないけど、第2戦もあるってことを考えると、結果的に球数も多かった」と言及。石井に第2ラウンドでも出番が訪れた際は、どんなパフォーマンスと配球を示すか注目だ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］