「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）が２６日までに自身のＳＮＳを更新。パーカーを羽織ったラフな姿を公開した。

インスタグラムに「ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＤＧＳ ＦＥＳ ｉｎ ＥＤＯＧＡＷＡ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙＴＧＣありがとうございました 配信で見てくださった方、寒い中会場まで足を運んでくださった方、本当にありがとうございました 今回のイベントを通して、環境や社会のことを改めて考えるきっかけになりましたし、身近なことにもたくさん気づけました これからも、日常の中でできる小さなことを大切にしていきたいなと思います」とつづり、イベントに登場した際の衣装を公開。ゆるっとした黒のパーカーにジーンズを合わせた姿を披露した。

この投稿にファンからは「本当に可愛かった」「お疲れ様！！ビジュ可愛すぎだよ」「かんちゃん可愛かったよ」「今日も可愛いくて最高です」「まじで直接見ると可愛すぎてもう気絶したよ」などのコメントが寄せられている。