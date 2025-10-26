湘南のＪ２降格が決定　８年間のＪ１に別れ　開幕３連勝で一時首位も…鈴木淳之介ら主力の大量流出響く

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 福岡１―０湘南（２６日・ベススタ）

湘南は福岡に敗れ、Ｊ２降格が決定した。１８年以来、８年間戦い続けてきたＪ１の舞台から去ることが決まった。０―０の後半アディショナルタイム、福岡ＭＦ三木友哉にＰＫでゴールを許した。雨中の一戦となったこの試合、残留には残り４試合の全勝という厳しい条件で迎えた湘南は、体を張った守備で福岡の猛攻をしのぐ展開に。しかし最後にゴールを奪われて敗れて降格が決まり、試合終了の瞬間には選手たちの多くがピッチに倒れ込んだ。

今季は２１年途中に就任した山口智監督の下、開幕３連勝で２節以降では初の首位に立った。５季目となる指揮官の下、「相手を見て判断する」という柔軟な戦いで開幕ダッシュを飾った。しかし好調は続かず、苦しい戦いに。さらに夏には主力の大量流出に見舞われた。攻守のキーマンとして成長を遂げてきた日本代表ＤＦ鈴木淳之介がデンマーク１部コペンハーゲンに移籍。また昨季１０ゴールのＦＷ福田翔生はデンマーク１部ブレンビー、ＭＦ畑大雅はベルギー１部シントトロイデン、ＤＦキムミンテは清水へ。さらに不動の守護神、ＧＫ上福元直人がアキレス腱断裂により長期離脱するなど、開幕３連勝を飾っていた際のスタメンのうち、６人が不在となった。

立て直せない時期が続き、５月１１日の東京Ｖ戦を最後に勝利から遠ざかると、この日の敗北で１９試合勝利なしに。これはＪ１での未勝利試合としては歴代３位タイとなった。１７年以来のＪ２を戦う来季は、シーズン移行に向けた特別シーズン（２６年１〜６月）で昇降格がないため、２６―２７年を含めて１・５シーズンはＪ２を戦うことに。昇格は最短で２７年夏から始まる２７―２８年シーズンとなる。