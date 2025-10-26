ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】B1長崎ヴェルカがリーグ戦8連勝 アウェーで富… 【速報】B1長崎ヴェルカがリーグ戦8連勝 アウェーで富山に連勝《長崎》 【速報】B1長崎ヴェルカがリーグ戦8連勝 アウェーで富山に連勝《長崎》 2025年10月26日 16時33分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは26日、アウェーで富山グラウジーズと対戦し、91-67で勝利しました。 ヴェルカは25日のGAME1も91-71で勝利していて、リーグ戦8連勝です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】来年の県知事選 自民県連は新人・平田氏推薦へ 選挙対策委員会が決定《長崎》 運転手が車外に出た隙にタクシー窃盗 容疑の73歳の男逮捕 客として乗車し行き先告げず居座り《長崎》 伝統の技で世界的人気キャラクターを表現「ポケモン×工芸展」会場限定グッズランキング《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, ホテル, 金属加工, 法要, 介護, 東京, 射出成形機, 老後, 在宅医療, ネジ