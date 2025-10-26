¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´Ø³ØÂç¡¢No.¡¦8¾®ÎÓÅµÂç¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é³«Ëë4Ï¢¾¡¡¡¼¡Àá¤ÏÅ·ÍýÂç¤ÈÂç°ìÈÖ
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Âè4Àá¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡Âçºå¡¦Äá¸«ÎÐÃÏµåµ»¾ì¡Ë
¡¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø³ØÂç¤Ï36¡½8¤Ç´ØÂç¤ò²¼¤·¤Æ³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾17Ê¬¤Ë¥â¡¼¥ë¤«¤éHOÅÄÃæ·òÂÀ¡Ê3Ç¯¡áÅìÊ¡²¬¡Ë¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£¤¤Ã¹³¤·¤¿Àï¤¤¤¬Â³¤¡¢Á°È¾¤Ï10¡½3¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢SO¿·°æÎµÇ·²ð¡Ê1Ç¯¡áÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ë¤äWTBÉðÆ£¹ÒÀ¸¡Ê4Ç¯¡á´ØÀ¾³Ø±¡¡Ë¤é¤Î¥È¥é¥¤¤ÇÆÍ¤Êü¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎSH¼Æºê°ô´õ¡Ê1Ç¯¡áÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ë¡¢FLÎ©Ì¦Îµ¤Î²ð¡Ê4Ç¯¡á´ØÀ¾³Ø±¡¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ»î¹ç¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤Î´Ø´ØÀï¤òÀ©¤·¤Æ³«Ëë4Ï¢¾¡¡£Âç¹õÃì¤ÎNo.¡¦8¾®ÎÓÅµÂç¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®Èõ»³¼ù´ÆÆÄ¤Ï°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö´ØÂç¤µ¤ó¤Ï¡¢¶áÂç¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é3½µ´Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤¬ËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤À¤Ê¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¨¤Ð¡×
¡¡¼¡Àá¤ÏÆ±¤¸¤¯³«Ëë4Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÅ·ÍýÂç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºòµ¨ÇÆ¼Ô¤È¤ÎÀï¤¤¤òÁ°¤Ë¡¢¾®Èõ»³´ÆÆÄ¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·ÍýÂç³Ø¤µ¤ó¤Ïºòµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÄ©¤à¤À¤±¡£´Ø³Ø¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò80Ê¬´Ö¡¢ÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÅ·ÍýÂç³Ø¤µ¤ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡11·î2Æü¤ËÂÔ¤ÄÂç°ìÈÖ¡£Ä´À°´ü´Ö¤Ï1½µ´Ö¤Ç¤â¡¢100¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ²¦¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£