俳優のムロツヨシ（49）が26日までに自身のSNSを更新。ビストロで言われた衝撃の一言について投稿し、反響を得ている。

「昨晩、ロケ弁でお世話になっているビストロで飲んでいたところ、お店の娘さん（22歳のパティシエさん）がお友達とご挨拶に来てくれた」と書き始めたムロ。

「お友達が勇者ヨシヒコを観たことがないと話されると、娘さんが“え！観てないの！？観なきゃだめだよ！”その後、娘さんが発した一言に驚く“勇者ヨシヒコは義務教育だよっ”初めて聞くワードに嬉し大笑いした」と衝撃のパワーワードに大笑いしたことを明かした。勇者ヨシヒコで共演した山田孝之との当時のツーショットを投稿。「この子は日本一のスイーツを作ると確信した昨日の夜」と締めくくった。

「勇者ヨシヒコ」はテレビ東京で2011年から16年にかけて放送されたドラマシリーズ。主人公のヨシヒコを山田が演じ、ムロは魔法使いのメレブを演じた。

フォロワーからは「義務教育なので私も通りました」「素晴らしい義務教育」「ヨシヒコに育てられました笑」「私もそう思います」「我が家も義務教育です」などの声が寄せられた。また、「新シリーズ出してください」「新シリーズ希望です」「また見たい〜」など新シリーズを熱望する声も多くあった。