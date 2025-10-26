◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＧＲＡＮＤ ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）

女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＧＲＡＮＤ ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。

第４試合で「大物Ｓ」と発表されていた後藤智香の対戦相手は、前ワールド王者で新日本プロレスの前ＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅだった。

林下詩美に敗れ「ワールド王座」から陥落した今年１・３大田区総合体育館以来、９か月ぶりとなるマリゴのリングでＳａｒｅｅｅは、強烈な顔面へのドロップキック、雪崩式ブレーンバスターで後藤の巨体を追い込んだ、

逆に後藤はジャイアントスイングで逆襲しラリアットの連弾で抵抗したが最後は、コーナーポスト最上段からのダイビングフットスタンプで３カウントを奪い勝利した。

試合後、Ｓａｒｅｅｅは「大物Ｓ…Ｓａｒｅｅｅでした」とほほ笑み、昨年タッグ対決した後藤について「成長してるっちゃしているんだろうけど、そんな大きく変わったとこは、なかったかな」と見下した。

今年は、スターダムを主戦場に闘ってきたが、リング上で後藤から再びマリゴに上がってこいと言われたことを明かし「お前らが呼んでるんだったら来てやるよ」と返答した。

敗れた後藤は「悔しくて悔しくてＳａｒｅｅｅにマリゴに上がってこいって言ったけど、いろんな大人の事情があるんでしょ？そんなのゴチカは知らない。Ｓａｒｅｅｅがいるそこにゴチカが上がってってやることがあるかもしれない」と予告した。

その上で「今日はゴチカの誕生日！」と３１歳を迎えたことを明かし「華々しく散るじゃない、華々しく勝ってリング降りたかったけど、Ｓａｒｅｅｅが強いってこと頭に入れたので、ぶっ倒すためにもゴチカは強くなっていきます」と誓った。