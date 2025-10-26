タレント・勝俣州和が２６日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」に出演した。

勝俣は、フリーアナウンサー・徳光和夫、タレント・田中律子とともに御殿場から旅をスタートした。

勝俣は、アイドルグループ「ＣＨＡ−ＣＨＡ」でブレークする以前を聞かれ「大学をやめて、何か東京に来て何かやらなきゃと思って。根性つけようと思って入ったのが一世風靡で」と述懐。

のちに俳優として大成する哀川翔、柳葉敏郎を擁した路上パフォーマンス集団・劇男一世風靡と、そこから派生したユニット・一世風靡セピアを振り返った。

「（グループは）全国の番長が集まってるぐらいの。だから毎日、喧嘩してました。店を毎日壊してました。店を一軒、壊しちゃうんですよ。最初は話し合いでやってんだけど、熱くなってみんながぶつかり合うんです」と述懐。

「（店の中に）大体２０人ぐらいで。奥から偉い人が座ってて。僕が一番下なんで一番出口に近い席で食べてて。向こうで『何だ！？お前！』ガシャン！ガシャン！て。あ、これはもうダメだと思うから、できるだけ皿に食べ物を入れて。外に出て食べて。音がしなくなったら戻って片付けて」と明かした。

「一回、哀川翔さんがブチギレて。コンサート会場によく、鉄のデカい扉があるじゃないですか？あれを殴ったんです。漫画みたいに拳の痕でへっこんだんです。鉄の扉が…。あんなの食らったら（顔の骨が）粉々になるじゃないですか…」と振り返っていた。