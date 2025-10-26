¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥óÅÐ¾ì¤Ç´î¤Ó¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤¬¥é¥Ã¥¡¼µë¿©¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/26¡Û¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬10·î26Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¥®¥Õ¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤¬Æ±Âç²ñÌ¾Êª¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¡¼µë¿©¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ï¡¢Ìó3Ëü¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½©¤Î²£ÉÍ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó²½¤«¤é10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÁêÅö¡ÖÏÑ´ß¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥é¥ó¡×¤¬½é¤ªÌÜ¸«¤¨¡£ËÜ¼ïÌÜ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ²£ÉÍÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¹â¾ë¤ì¤Ë¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ë¤¬½ÐÁö¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥óTV¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×OWV¤ÎËÜÅÄ¹¯Í´¡¦ÃæÀî¾¡½¢¡¦±ºÌî½¨ÂÀ¡¦º´ÌîÊ¸ºÈ¤¬4¿Í¤Ç¤¿¤¹¤¤ò·Ò¤®¡¢²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
Âç²ñ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤ò½ª¤¨¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö²¿¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬µÞ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤³¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥®¥Õ¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤¬Âç²ñÌ¾Êª¡Ö¥é¥Ã¥¡¼µë¿©¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Î¿·ÄêÈÖ¤Î¤ªÅÚ»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²æ¡¹¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¼Â´¶¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂçÊÑ¡¢Ä¹µ÷Î¥¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¼þ¤À¤Ã¤¿¤êÂÎÎÏºî¤ê¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ·èÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁêÅöÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÄ¹µ÷Î¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¿È¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁö¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬³¹¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£¸å¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áö¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤ËÅÐ¾ì
¢¡¹â¶¶Í¥ÅÍ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë
