¡Ö ÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×


¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯( @denguma4989)¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×¤Î½ñÀÒ¤òÈ¯Çä¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÍÃÊ¼¤Î¹âÉôÀµ¼ù¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÁè¤Î¸½¾õ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤À¡£Àï¾ì¤Ç¤ÏÊ¼»Î¤ÎÂÎ½­¤ä»àÂÎ¤Î½èÍý¡¢À¸¤­±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£

¢£ ±ó¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤Ë»×¤¨¤ëÀïÁè¤â¡Ö½­¤¤¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸½¼Â¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë

À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¿¦¶È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÍÃÊ¼¡×


¡Ö»àÂÎ¤ÎÊÒÉÕ¤±¡×¡ÖÊ¼»Î¤ÎÂÎ½­¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤òÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤­Â³¤±¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸µÍÃÊ¼¡¦¹âÉôÀµ¼ù¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤ò1ÏÃ¤´¤È¤ËÉÁ¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î¡ÖÊ¹¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÉÁ¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥ê¥¢¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ºîÉÊ¤òÉÁ¤­»Ï¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÊÔ½¸¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤·¤«¤ï¤µ¤ó¡£ÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁ°¤Ë¡¢ÉÁ¤­¼ê¤È¤·¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËè²ó¡Ø·ù¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¹¥¤­¹¥¤ó¤ÇÀï¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë1¥ß¥ê¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

¡ÖËÍ¤é¤Ï¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê¤³¤È¤ËÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹âÉô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÀïÁè¤ÏÂ¾¿Í»ö¡Ù¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤·¤«¤ï¤µ¤ó¡£±ó¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀïÁè¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡Ö»àÂÎÊÒÉÕ¤±¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉå½­¡¢ÂÎ½­¡¢¥È¥¤¥ì¤Î½­¤¤¡Ä¡Ä¡£¿Í´Ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¿¤À¤ÎÀ¸¤­Êª¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¸ÊªÅª¤Ê½­¤¤¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ï¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢·è¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÖÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤³¤½¡¢ËÜºî¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯(@denguma4989)

