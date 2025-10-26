»àÂÎ¤ÎÉå½¡¢Ê¼»Î¤ÎÂÎ½¡Ä¸µÍÃÊ¼¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¡²è¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÀï¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬¥ä¥Ð¤¤¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯( @denguma4989)¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×¤Î½ñÀÒ¤òÈ¯Çä¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÍÃÊ¼¤Î¹âÉôÀµ¼ù¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÁè¤Î¸½¾õ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤À¡£Àï¾ì¤Ç¤ÏÊ¼»Î¤ÎÂÎ½¤ä»àÂÎ¤Î½èÍý¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡Ö»àÂÎ¤ÎÊÒÉÕ¤±¡×¡ÖÊ¼»Î¤ÎÂÎ½¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤òÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤Â³¤±¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Ë¤·¤«¤ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸µÍÃÊ¼¡¦¹âÉôÀµ¼ù¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤ò1ÏÃ¤´¤È¤ËÉÁ¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î¡ÖÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÉÁ¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥ê¥¢¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÉÊ¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÊÔ½¸¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤·¤«¤ï¤µ¤ó¡£ÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁ°¤Ë¡¢ÉÁ¤¼ê¤È¤·¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËè²ó¡Ø·ù¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¹¥¤¹¥¤ó¤ÇÀï¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë1¥ß¥ê¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤ËÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹âÉô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÀïÁè¤ÏÂ¾¿Í»ö¡Ù¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤·¤«¤ï¤µ¤ó¡£±ó¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀïÁè¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡Ö»àÂÎÊÒÉÕ¤±¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉå½¡¢ÂÎ½¡¢¥È¥¤¥ì¤Î½¤¤¡Ä¡Ä¡£¿Í´Ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¿¤À¤ÎÀ¸¤Êª¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¸ÊªÅª¤Ê½¤¤¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢·è¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÖÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤³¤½¡¢ËÜºî¡ÖÆüËÜ¿ÍÍÃÊ¼¤Î´í¸±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤Àï¾ìÊë¤é¤· Àï»þÃæ¤Î·³Ââ¤Î¿¿¼ÂÊÔ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
