ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

仕分けも、見た目も、スマートに。毎日に寄り添うコンパクト設計【ザノースフェイス】のショルダーバックがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのショルダーバックは、デイリーユースからハイキングなどのアウトドアフィールドまで幅広く対応する。500ミリリットルボトルや手帳も収納できる、5リットル容量のコンパクトモデルだ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


本体内部には小物の仕分けに便利なスリットポケットと、ファスナー付きメッシュポケットを備え、使い勝手に優れる。ショルダーベルトのテープエンドは本体内部に収納できる仕様で、見た目にもスマートな印象を与える。

→【アイテム詳細を見る】

3


メインファブリックにはリサイクルナイロンを採用し、環境への配慮も兼ね備える。

→【アイテム詳細を見る】

4


体に寄り添う設計と、カラビナを掛けられるループ付きで、アクティブな日常に自然と馴染む一品。