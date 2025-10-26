◇明治安田J1リーグ第35節 湘南0―1福岡（2025年10月26日 ベスト電器スタジアム）

19位の湘南はアウェーで福岡に敗れ、今季最終18位以下が確定し、2017年シーズン以来9年ぶりとなるJ2降格が決まった。5月中旬から勝ちなしは19試合となり、35試合を終えて6勝8分け21敗の勝ち点26。残り3試合で、残留圏の17位横浜Mの勝ち点37に届かないことが確定した。

勝たなければ降格が決まる雨中のアウェー戦。湘南イレブンは必死にゴールを目指し続けたもののネットを揺らせなかった。すると後半終了間際の相手CKの場面。エリア内で両チーム選手の接触があったとしてVAR判定を経て、相手にPKが与えられた。これをあっさり決められ万事休す。試合終了の笛が鳴ると湘南イレブンはピッチに倒れ込み、無念の結末に号泣する選手もいた。

昨季15位の湘南は就任5年目の山口智監督が指揮を執り、昨季10得点で才能を開花させた若きエースFW鈴木章斗を新たに主将に置いた。開幕戦で鹿島に勝利し、リーグ唯一の開幕3連勝で首位に立つ好スタートを切った。しかし3月中旬から3連敗を喫して上位グループから脱落すると、5月11日のアウェー東京V戦を最後に勝利から遠ざかった。

夏には主力だった日本代表DF鈴木淳之介、FW福田翔生、DF畑大雅の3人が海外初挑戦。さらに同時期、正GKを務めていたベテラン上福元直人が練習中の重傷でシーズン絶望となった。各ポジションにJ1他クラブで出番の少なかった戦力を補強したものの、特に守備面でリーグ最多の59失点と苦戦。新旧戦力の融合を勝利に結びつけることができなかった。

湘南は26年前半、J2・J3クラブの混成で昇降格のないハーフシーズン「百年構想リーグ」に参戦する。後半からJリーグが秋春制に移行し、26〜27年シーズンをJ2リーグで戦う。

▼湘南・山口智監督 全部の責任は自分にあると思います。選手はよくやってくれたし、理屈ではないところでプレッシャーを感じていた。結果に対しての責任は自分だと思います。（サポーターには）本当に感謝しかないですし、常に大きな声援や歌で選手の背中を押してくれているにもかかわらず、なかなか返せずに結果も決まってしまった。謝っても謝りきれない。（今季残り3試合は）結果として返す3試合にしないといけない。