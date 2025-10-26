今泉佑唯、特製“お子様ランチ”を披露「かわいいプレート」「優しいママ」 「スキル高すぎ」と料理の腕前が話題
今泉佑唯（27）が25日、自身のXを更新。“お子様ランチみたいなご飯”を披露した。
【写真】「ワクワクする」今泉佑唯が披露した特製“お子様ランチ”
「今日はお子様ランチみたいなご飯が食べたかったそうです」とつづり、写真をアップ。アンパンマンがデザインされたプレートに、カレー、ウインナー、スパゲッティなどが盛り付けられた手作りプレートを披露した。
ファンからは「美味しそう、、ワクワクする」「かわいいプレートですね」「アンパンマンの中にアンパンマンいるやん！」「リクエスト答えてて優しいママだ」「作れちゃう今泉ちゃんすごいのよ」などのコメントが寄せられている。
また、ひとつ前の投稿では、本格的なハロウィンご飯やキャラ弁も披露しており、「料理スキル高すぎ」「美味しそうすぎる」と今泉の料理の腕前に反響が寄せられている。
【写真】「ワクワクする」今泉佑唯が披露した特製“お子様ランチ”
「今日はお子様ランチみたいなご飯が食べたかったそうです」とつづり、写真をアップ。アンパンマンがデザインされたプレートに、カレー、ウインナー、スパゲッティなどが盛り付けられた手作りプレートを披露した。
ファンからは「美味しそう、、ワクワクする」「かわいいプレートですね」「アンパンマンの中にアンパンマンいるやん！」「リクエスト答えてて優しいママだ」「作れちゃう今泉ちゃんすごいのよ」などのコメントが寄せられている。
また、ひとつ前の投稿では、本格的なハロウィンご飯やキャラ弁も披露しており、「料理スキル高すぎ」「美味しそうすぎる」と今泉の料理の腕前に反響が寄せられている。