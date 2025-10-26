◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第2戦ブルージェイズ戦に先発登板し、自身2試合連続となる完投勝利。試合後、ロバーツ監督が山本投手を絶賛しました。

山本投手はこの日、初回ノーアウト1塁3塁のピンチを招くも後続を三振とし、無失点。その後3回に犠牲フライで1点失うも、4回からはパーフェクトピッチングを披露しました。

ロバーツ監督は山本投手について「素晴らしい、非常に競争心が強く、特別です。今夜は本当に集中していました。シリーズ前にも彼は言っていましたが、『負けるわけにはいかない』という気持ちで、今夜はまさにその表情でした」と絶賛のコメント。

投球については「ヨシ(山本投手)の素晴らしいところは、左打者も右打者も打ち取れる4つの球種を持っていて、打者を読みながら調整できる点です」と分析。この日は「(キャッチャーの)ウィル・スミスは素晴らしい仕事をしましたし、マーク・プライアー(投手コーチ)もゲームプランを立てるのが上手でした。そしてヨシはそれを実行しました」と称賛しました。

さらに、前日の第1戦で11失点と大敗を喫し、大一番となったこの試合。プレッシャーもある中で山本投手が活躍できた理由について「彼は日本で大きな試合に投げた経験がありますし、WBCでも投げたことがありますよね。国の重圧を背負った選手たちは、それ自体がプレッシャーです。彼のDNAには、大きな場面で高いレベルでパフォーマンスを発揮し、心拍数をコントロールしながら投球を続けることにあると感じています」とこれまでの経験が糧になっていると話しました。そして体力面でも「今夜ももう30、40球は投げられたでしょう」と山本投手に期待を込めました。