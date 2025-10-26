Chara＆HIMIが彩る♡チャンピオン秋冬「SWEATS FOR ALL」公開！

100年以上の歴史を誇るアスレチックウェアブランド、チャンピオン。そんなブランドが新たに公開したコンテンツ「SWEATS FOR ALL」では、シンガーソングライターのCharaさんとHIMIさんが親子で共演。名曲「Stand by Me」とともに、世代も性別も超えて愛されるスウェットの魅力を届けます。温かみある映像とともに、秋冬の新作ウェアが登場です♪

チャンピオン秋冬「SWEATS FOR ALL」公開

2025年10月24日（金）、チャンピオンが新コンテンツ「SWEATS FOR ALL」を公開しました。

昨年話題を呼んだ「I LOVE SWEATS」に続く本作では、「性別も、年齢も、時代も超えて、今日も誰かの一着になる。」をテーマに展開。

CharaさんとHIMIさんがベン・E・キングの名曲「Stand by Me」をアレンジし、心温まる親子共演を披露しています。

映像には実際の友人たちも出演し、自然体で音楽とファッションが融合したシーンが印象的。スウェットが持つ普遍的な魅力と、世代をつなぐ温かさを感じさせる仕上がりです。

Chara＆HIMIが着こなす秋冬スウェットコレクション

Charaさんが着用するのは、チャンピオンの定番人気シリーズ《REVERSE WEAVE®》を中心とした秋冬アイテム。

REVERSE WEAVE® CREW NECK SWEATSHIRT（CW-C003）



価格：11,880円（税込）

カラー：シルバーグレー、オフブラック、ルビーレッド、ダークネイビー、オートミール、ワイン

サイズ：M～L

REVERSE WEAVE® HALF ZIP SWEATSHIRT（CW-C004）



価格：12,980円（税込）

カラー：シルバーグレー、ダークネイビー、オートミール、ワイン

サイズ：M～L

CREW NECK SWEATSHIRT（CW-C014）



価格：9,790円（税込）

カラー：オフブラック、ストーンウォッシュブルー、ピンクオレンジ、ワイン

サイズ：M～L

HIMIさんが着用するのは、シンプルながら存在感のあるフーディやクルーネック。

REVERSE WEAVE® HOODED SWEATSHIRT（C3-Y133）



価格：15,180円（税込）

カラー：シルバーグレー、ブラック、バーガンディー、ダークネイビー、ダークグリーン、オートミール

サイズ：M～XL

REVERSE WEAVE® CREW NECK SWEATSHIRT（C3-C027）



価格：14,080円（税込）

カラー：シルバーグレー、ブラック、バーガンディー、ダークネイビー、ダークグリーン、オートミール

サイズ：M～XL

CREW NECK SWEATSHIRT（C3-C004）



価格：11,880円（税込）

カラー：オフブラック、ウィンザーブルー、ディープグリーン

サイズ：M～XL

どのアイテムも、時代を超えて愛されるリバースウィーブ®のクラシックな魅力と、今のムードを感じさせるシルエットが共存。

男女問わず楽しめる秋冬の定番スウェットとしておすすめです♡

世代を超えて愛されるスウェットの魅力

音楽とファッションが自然に溶け合うチャンピオンの「SWEATS FOR ALL」。CharaさんとHIMIさんの温かなハーモニーが、ブランドのタイムレスな精神を象徴しています。

性別も年齢も問わず、誰もが自分らしくいられるスウェットを通じて、秋冬のスタイルに新しい風を。あなたもこの季節、心地よいスウェットに包まれてみませんか♪