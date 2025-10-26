Chara＆HIMIが彩る♡チャンピオン秋冬「SWEATS FOR ALL」公開！
100年以上の歴史を誇るアスレチックウェアブランド、チャンピオン。そんなブランドが新たに公開したコンテンツ「SWEATS FOR ALL」では、シンガーソングライターのCharaさんとHIMIさんが親子で共演。名曲「Stand by Me」とともに、世代も性別も超えて愛されるスウェットの魅力を届けます。温かみある映像とともに、秋冬の新作ウェアが登場です♪
チャンピオン秋冬「SWEATS FOR ALL」公開
2025年10月24日（金）、チャンピオンが新コンテンツ「SWEATS FOR ALL」を公開しました。
昨年話題を呼んだ「I LOVE SWEATS」に続く本作では、「性別も、年齢も、時代も超えて、今日も誰かの一着になる。」をテーマに展開。
CharaさんとHIMIさんがベン・E・キングの名曲「Stand by Me」をアレンジし、心温まる親子共演を披露しています。
映像には実際の友人たちも出演し、自然体で音楽とファッションが融合したシーンが印象的。スウェットが持つ普遍的な魅力と、世代をつなぐ温かさを感じさせる仕上がりです。
Chara＆HIMIが着こなす秋冬スウェットコレクション
Charaさんが着用するのは、チャンピオンの定番人気シリーズ《REVERSE WEAVE®》を中心とした秋冬アイテム。
REVERSE WEAVE® CREW NECK SWEATSHIRT（CW-C003）
価格：11,880円（税込）
カラー：シルバーグレー、オフブラック、ルビーレッド、ダークネイビー、オートミール、ワイン
サイズ：M～L
REVERSE WEAVE® HALF ZIP SWEATSHIRT（CW-C004）
価格：12,980円（税込）
カラー：シルバーグレー、ダークネイビー、オートミール、ワイン
サイズ：M～L
CREW NECK SWEATSHIRT（CW-C014）
価格：9,790円（税込）
カラー：オフブラック、ストーンウォッシュブルー、ピンクオレンジ、ワイン
サイズ：M～L
HIMIさんが着用するのは、シンプルながら存在感のあるフーディやクルーネック。
REVERSE WEAVE® HOODED SWEATSHIRT（C3-Y133）
価格：15,180円（税込）
カラー：シルバーグレー、ブラック、バーガンディー、ダークネイビー、ダークグリーン、オートミール
サイズ：M～XL
REVERSE WEAVE® CREW NECK SWEATSHIRT（C3-C027）
価格：14,080円（税込）
カラー：シルバーグレー、ブラック、バーガンディー、ダークネイビー、ダークグリーン、オートミール
サイズ：M～XL
CREW NECK SWEATSHIRT（C3-C004）
価格：11,880円（税込）
カラー：オフブラック、ウィンザーブルー、ディープグリーン
サイズ：M～XL
どのアイテムも、時代を超えて愛されるリバースウィーブ®のクラシックな魅力と、今のムードを感じさせるシルエットが共存。
男女問わず楽しめる秋冬の定番スウェットとしておすすめです♡
世代を超えて愛されるスウェットの魅力
音楽とファッションが自然に溶け合うチャンピオンの「SWEATS FOR ALL」。CharaさんとHIMIさんの温かなハーモニーが、ブランドのタイムレスな精神を象徴しています。
性別も年齢も問わず、誰もが自分らしくいられるスウェットを通じて、秋冬のスタイルに新しい風を。あなたもこの季節、心地よいスウェットに包まれてみませんか♪