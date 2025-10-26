Æ±Î½¤À¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤ÎÀ¨¤ß¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¸ì¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÎ¢¤ÎÅØÎÏ¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È3¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£MLBÁª¼ê²ñ¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÁ°Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Ç¤Î³ÆÁª¼ê¤Î²óÅú¤ò¾Ò²ð¡£ÂçÃ«¤Ø¤Î¡È¶Ã¤¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤ÏÂçÃ«¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿è¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È´¶·ã¡£¡ÖËÜÅö¤ËÌû²÷¤ÊÅÛ¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡ÊÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤È°ì¸À¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö1»î¹ç3È¯ÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢10Ã¥»°¿¶¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Î¢¤Ç¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¸«¤é¤ì¤ëÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£Åê¼ê¤À¤±¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢Î¾Êý¤È¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÂçÃ«¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¡¢Æü¡¹¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë