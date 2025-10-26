¡Ö¤¦¤ï¤Ã¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡×¸×ÅÞ¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÌµËÉÈ÷´ÑÀï¡ª¡Ö¤¤ã¡¼¡ª¥Û¥ó¥Þ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡ÖÊ¡²¬¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡ÖÆó¿ÍÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸×ÅÞ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡×¤ÈË¬¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡ËÜË¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤Þ¤º£±¾¡¤Î¸¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¡ËÜË¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕ¸¬¤È´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¤Äù¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤âÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤â¹¥Åê¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤é¤·¤¤¤·¤Ö¤È¤¤»î¹ç¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£8²ó¤ÎÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤Î¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤ò¼è¤Ã¤¿ÅçÅÄ³¤ÍùÁª¼ê¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤Èºå¿À¤¬¾¡Íø¤·¤¿Âè1Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Øº£Æü¤Î¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ù¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤óÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤ËÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¤Ã¡¢¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡ª¸¬¤µ¤ó¤À¤¡¡Á♡¸¬¤µ¤ó¤ÎÇ®·ì±þ±ç¤Çºå¿ÀµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡ª¸¬¤µ¤ó¤ä¡¼¡ª¥Û¥ó¥Þ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ëºå¿À¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â(¾Ð)¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤Þ¤¿¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤ÈÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¤ÎÊÂ¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤¡¡×¡Ö9²óÎ¢ ¼ê¤Ë´À°®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆó¿ÍÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¸«¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ã¤Æ¡×¡ÖÊ¡²¬¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£