¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¥¢¥ó¥«¥Ä¤µ¤ó¡¡V¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¾Î»¿¡Ö¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¹´¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¥»¥ó¥¹¤ÏÆÃÉ®¡×
¡¡¡þÂè86²ó¡¡µÆ²Ö¾Þ¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëG1¡ÖµÆ²Ö¾Þ¡×¤¬26Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤¬¥é¥¹¥È1´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¥ó¥°¡¢13ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤¬3Ãå¡£4ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉðËµ³¾è¤Î¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ï13Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¹´¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¾®¤Â¤ó¤Þ¤ê±Ç¤Ã¤¿¤·ÁöË¡¤âÆ»°¸þ¤¤Ë»×¤¨¤ó¤Î¤ä¤±¤É¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤¿»Å¾å¤²¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡£½é¤Î±¦²ó¤ê¡¢¤½¤ì¤â3000m¤Ç¤Î·ë²Ì¤ä¤«¤é¥»¥ó¥¹¤ÏÆÃÉ®¡×¤È´°¾¡¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ÈÌ¾¼ê¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¥º¥à½Å»ë¤Ç¤è¤¦¢Ãå¤Þ¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾å°Ì2Æ¬¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ÏÉã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡¢Êì¥¨¥Î¥é¡ÊÊì¤ÎÉã¥Î¥ô¥§¡¼¥ë¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»5Àï4¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï23Ç¯¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡¢24Ç¯¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÇµÆ²Ö¾Þ3Ï¢ÇÆ¡£JRA¡¦G1ÄÌ»»56¾¡ÌÜ¡¢¹âÌø¿ð¼ù»Õ¤ÏÆ±3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§µÆ²Ö¾Þ¡¡1938Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥»¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¤ËÈÏ¤ò¼è¤Ã¤ÆµþÅÔ¼Ç3000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁÏÀß¡£2ÅÙ¤Îºä±Û¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢Áà½ÄÀ¤Ê¤ÉÁí¹çÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£