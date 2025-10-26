「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースが第２戦を制し、１勝１敗に持ち込んだ。ウィル・スミス捕手が決勝弾に加え、好リードで山本由伸投手の完投勝利をアシスト。スタンドではカラ夫人が夫の活躍を見守った。

エドマンの妻・クリステンさんらと一緒にスタンドで観戦していたカラ夫人。初回に先制タイムリーを放つと、膠着したゲームを動かしたのは七回だった。

ここまで相手先発のガウスマンに苦戦し、１７打者連続でアウト。苦しい展開だったが、スミスが内寄りのボールをコンパクトに捉えると、打球は左翼へ。打った瞬間、スミスも確信。ベンチの大谷も身を乗り出し、絶叫した。

価値ある一発で山本を援護すると、巧みなリードでブルージェイズ打線をかく乱させた。八回２死からルークスを追い込んだ際、スミスの要求にマウンドの山本が「あー！」と思わず白い歯をこぼした瞬間があった。正捕手の狙い通り、アウトローの真っすぐで鮮やかな見逃し三振。完全に打者の裏を欠いてお互いをたたえ合っていた。

試合後、ＦＯＸスポーツのインタビューに出演したスミス。２試合連続の完投勝利をアシストし「きょうはすべての球種のバランスがよかった」とたたえ「彼をリードするのは楽しい」と語っていた。グラウンド外では長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんのよきパパであり、シーズンオフには家族のため手料理を振る舞ったことも。頼れる女房役が価値ある１勝をもたらした。