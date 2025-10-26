プロ野球・ドラフト会議で巨人から1位指名を受けた鷺宮製作所の竹丸和幸投手に、野球解説者の高橋由伸さんが期待を寄せました。

竹丸投手は150キロのストレートと切れのよいチェンジアップを投じるサウスポー。高橋さんは「間違いなく即戦力」と高く評価し、その理由を「腕の振りの良さだったり、ストレートが打者の手元で伸びている感じがある。だからこそチェンジアップも有効」と、武器の2球種がプロでも通用すると解説しました。

そして「今シーズンのジャイアンツは先発ピッチャーの調子がなかなか上がらなかったので、その辺を埋めてくれる」と、先発ローテーションに入る活躍を期待します。

「過去のピッチャーで例えると？」という問いには「僕の同級生の郄橋尚成」と、巨人で長年活躍しメジャーの舞台でも戦った左腕の名をあげた高橋さん。「同じ左で、社会人から入って、コントロールも良い。試合を作れる投手だと思います」と、竹丸投手のプロ入り後の活躍に太鼓判を押しました。

そんな竹丸投手ですが、実は父が阪神ファンとのこと。竹丸投手は「阪神と巨人の試合は父もヒートアップしていた。阪神と対戦したら抑えられるように頑張ります」と意気込みを見せました。

