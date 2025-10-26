邪道・大仁田厚は10月25日、大分県豊後高田市で行われた「豊後高田・昭和の町 ヒーロー祭り」のスペシャルトークイベントに出演した。

昭和30年代を再現した商店街や、レトロカーなど昭和の懐かしい展示場がある豊後高田市で、昭和100年記念事業と豊後高田市誕生20周年記念事業として開催されたこのイベントには、子供から高齢者まで多くの来場者があった。

大分県ご当地レスラーのスカルリーパーA−jiとともにリングに上がった大仁田は「昭和プロレス」をテーマにさまざまな全日本プロレス時代のエピソードを披露。「ミル・マスカラスは、マスクをうまいこと着替えるんですよ。素顔が見えないように、スッとね」と笑いを誘う。師匠の故ジャイアント馬場さんについては「絵も描くし読書家。レスラーは乱暴者というイメージかもしれないけれど、全然違った」と付き人ならではプライベートのエピソードを披露した。

また、この日は68歳の誕生日。リング上でケーキをプレゼントされた大仁田は「数年前に、腹部大動脈瘤になりました。この病気は分からないうちに、突然破裂して死んでしまう人もいる」と、自身が2023年5月に手術を受け、復帰を果たしたことについて言及した。「今日、この会場に来た人、とくに俺と年齢が近い人は、腹部エコー検査を受けてください。A−ji、お前も受けた方がいいよ」と会場で真剣に語りかけた。「俺は健康診断の時に、エコー検査で病気を見つけてもらってラッキーだった。生きながらえた。70歳まで、古希電流爆破を目標に、プロレスやります！」と笑顔で目標を話し大きな拍手を送られた。